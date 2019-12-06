Isparta’daki miniklerden Kocaeli’deki kardeşlerine hediye

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Isparta’nın Gelendost ilçesinde bulunan bir anaokulu öğrencileri, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan kardeş okula Isparta elması gönderdi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan SelmaOrhon Atameriç Anaokulu öğrencileri, Isparta’nın Gelendost ilçesindeki kardeş okulu olan Elma Şekeri Anaokulu’ndan gelen hediye ile sevinde boğuldular. Isparta’daki kardeş okulun minik öğrencileri Kandıra’da bulunan arkadaşlarına Isparta elması gönderdi. Elmaları alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

KOCAELİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

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