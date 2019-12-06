Evinin önünde 3 kişinin saldırısına uğradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evinin önünde 3 kişinin saldırısına uğradı

DHA

KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde yaşayan Gökhan S. (32), evine girdiği sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlatarak, saldırganların yakalanması için polise talimat verdi. 

KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde yaşayan Gökhan S. (32), evine girdiği sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlatarak, saldırganların yakalanması için polise talimat verdi. 
Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi´nde yaşayan Gökhan S., dün gece evinin önüne geldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda sıyrık ve kızarıklıklar oluşan Gökhan S., Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne giderek, rapor aldı. Daha sonra da savcılığa şikayetçi oldu. 
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, 'Gökhan S. isimli şahsın ikametinin girişinde tanımadığını beyan ettiği üç erkek tarafından darbedildiği, müştekinin aynı gün Gebze Fatih Devlet Hastanesi´nden alınan doktor raporunda vücudunun baş, kol, kaburga kısmı olmak üzere birden fazla yerinde sıyrık, şişlik, kızarıklık ve hassasiyet tespit edildiği, yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yönünde olduğu' anlatılarak, şöyle denildi:
"Müşteki kendi beyanında, Alevi kimliği ve sosyal medya platformunda yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle darbedildiğini, ayrıca saldırganların kendisini tehdit ettiklerini beyan etmiş, üç kişi olan şahısların ellerinde sopa olduğunu, sopalar ile vurmak suretiyle darbedildiğini söyleyerek, şikayetçi olmuştur. Olay nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış, müştekiyi darbeden fail ya da faillerin tespit edilip, yakalanması amacıyla emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir. Asayiş büro amirliği, istihbarat büro amirliği ve KOM şube büro amirliği görevlileri tarafından olay titizlikle soruşturulmaktadır. Fail ya da failler tespit edilip, yakalandıklarında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

KOCAELİ

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Günay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin iddianamesi hazırlandı
YEREL HABERLER Günay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin iddianamesi ...
Koruma altına alınan kızıl şahini yakalayan şahsa para cezası yağdı
YEREL HABERLER Koruma altına alınan kızıl şahini yakalayan şahsa ...
Isparta’daki miniklerden Kocaeli’deki kardeşlerine hediye
YEREL HABERLER Isparta’daki miniklerden Kocaeli’deki kardeşlerine ...
Çayırovalı çocukların halı saha hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Çayırovalı çocukların halı saha hayali gerçek oldu
Ambulans şoförleri yarış pistinde hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Ambulans şoförleri yarış pistinde hünerlerini ...
Piste çıkan ambulanslar, yarış arabalarına taş çıkarttı Ambulans sürücülerinin yarış pistindeki mücadelesi nefes kesti
YEREL HABERLER Piste çıkan ambulanslar, yarış arabalarına taş ...
Halk otobüsünden düşen Günay´ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu
YEREL HABERLER Halk otobüsünden düşen Günay´ın ölümünde sürücü tam ...
Down sendromlu Coşar Kartepe’nin gururu oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu Coşar Kartepe’nin gururu oldu
KO-MEK personeline doğalgaz kullanımı eğitimi
YEREL HABERLER KO-MEK personeline doğalgaz kullanımı eğitimi
Dilovası’na millet bahçesi müjdesi
YEREL HABERLER Dilovası’na millet bahçesi müjdesi
Ormanya’da ziyaretlere bir günlük ara
YEREL HABERLER Ormanya’da ziyaretlere bir günlük ara
İzmit’te yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER İzmit’te yüzme bilmeyen kalmayacak
Büyükşehir otobüsleri kışa hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir otobüsleri kışa hazır
İzmit Belediyesi’nden kent geneline çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden kent geneline çevre düzenlemesi
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyon: 11 gözaltı
FETÖ’den gözaltına alınan 2 eski TÜBİTAK çalışanı tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ’den gözaltına alınan 2 eski TÜBİTAK çalışanı ...
5 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER 5 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Karabük heyetinden Kocaeli TEKNOPARK’a ziyaret
YEREL HABERLER Karabük heyetinden Kocaeli TEKNOPARK’a ziyaret
Başkan Söğüt’ten Kocaelispor’a motivasyon ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Söğüt’ten Kocaelispor’a motivasyon ziyareti
Milletvekili Yaman, Darıcalılar’la buluşacak
YEREL HABERLER Milletvekili Yaman, Darıcalılar’la buluşacak
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince bayıldı
YEREL HABERLER Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince ...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
YEREL HABERLER İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih ...
Körfez’de yollara ‘kış’ bakımı
YEREL HABERLER Körfez’de yollara ‘kış’ bakımı
Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi tekrar hizmete açıldı
YEREL HABERLER Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi tekrar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X