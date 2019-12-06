Özel öğrencilerin etkinliğine kent protokolünden yoğun ilgi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Zafer İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinin düzenlediği ‘benimle bir gün geçirir misin’ etkinliğine kent protokolü yoğun ilgi gösterdi.

Kandıra ilçesinde bulunan Zafer İlkokulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kent protokolü ile bir araya gelerek doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Okulun özel eğitim sınıfı öğrencilerinin düzenlediği ‘benimle bir gün geçirir misin’ etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Emre, SGK Müdürü Mehmet Sarı, Kandıra Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Uysal, İSU Kandıra Şube Müdürü Hakan Kocatürk, Halk Bankası Müdürü Alper Cem Berber, Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Gençlik spor İlçe Müdürü Ercan Güneş başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Etkinlikte özel öğrenciler ile birlikte zaman geçiren protokol üyeleri çocuklarla resim yapıp oyunlar oynadı. Çocuklar gerçekleştirilen etkinlikte doyasıya eğlendi. Program özel çocuklar ve protokol üyelerinin fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.

KOCAELİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

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