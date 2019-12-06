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Nergiz’in hayali gerçek oldu

İHA

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri küçük Nergiz'in zabıta olma hayalini gerçekleştirdi.

Nergiz’in hayali gerçek oldu

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri küçük Nergiz’in zabıta olma hayalini gerçekleştirdi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 4. Sınıf öğrencisi Nergiz Yalçın’ın zabıta olma hayali gerçek oldu. Küçük Nergiz bu hayalini sınıf öğretmeni Ümit Kahraman ile paylaştı. Nergiz’in öğretmeni Kahraman konuyu Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Ekipler bu hayali gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Özel olarak hazırlanan zabıta üniformasını kendisine getiren zabıtaları karşısında gören Nergiz sevince boğuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner de Nergiz’i ziyaret ederek sevincine ortak oldu. Başkan Yardımcısı Güner Nergiz’e çeşitli hediyeler verdi.

KOCAELİ

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
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