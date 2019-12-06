Başkan Hürriyet, Bolu Belediye Başkanı Özcan’ı ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet geçmiş dönem mecliste birlikte görev yaptığı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ağırladı.

Başkan Hürriyet ile birlikte milletvekilliği yapmaktan onur duyduğunu ifade eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Kısa bir süre önce Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte İzmit’e gelmiştik. O gün tekrar geleceğimi belirtmiştim. Kendisini ziyaret ederek yeniden görevinde başarılar demek istedim” dedi.

Başkan Hürriyet’in meclis çalışmalarından övgü ile bahseden Özcan, “Bu sebeple 31 Mart’ta İzmit kazandı. İnşallah Fatma Hanım uzun yıllar burada görev yaparak İzmit’e damgasını vuracak. Ben kendisinin başarılı olacağına yüzde 100 eminim” diye konuştu.

Tanju Özcan’a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini sunan Başkan Hürriyet, “Ağabey dediğim ve birlikte uzun süre birlikte milletvekilliği yaptığım Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ağırlamak benim için büyük gururdur. Kendisine ziyaretinden ötürü tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.