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Rifat Hisarcıklıoğlu’dan merkezlerini İstanbul’a taşıyan firmalara eleştiri: “Şirketlerimiz ...

İHA

Kocaeli'de konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin farklı şehirlerinde üretim yapan firmaların merkezlerini İstanbul'a taşımasını eleştirerek, "Şirketlerimiz vergisini ürettikleri yerde versinler. Özellikle bu belediyelerimiz için önemli" dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu’dan merkezlerini İstanbul’a taşıyan firmalara eleştiri: “Şirketlerimiz vergisini ürettikleri yerde versinler” “Çalışanınız için mesleki yeterlilik belgesi alırsanız 5 yıl SGK prim payını ödemiyorsunuz” “Türkiye iş yapma endeksinde 33. konuma geldi” “Son 10 yılda kadın girişimci sayımız tam 2 katına çıktı”

Kocaeli’de konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin farklı şehirlerinde üretim yapan firmaların merkezlerini İstanbul'a taşımasını eleştirerek, "Şirketlerimiz vergisini ürettikleri yerde versinler. Özellikle bu belediyelerimiz için önemli" dedi.
Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen programa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşmasına fabrikaların genel merkezlerini İstanbul’a taşımasının eleştirerek başlayan Hisarcıklıoğlu, “Şirketlerimiz vergisini ürettikleri yerde versinler. Özellikle bu belediyelerimiz için önemli. Şirketlerin geneli Kocaeli’de değil, Anadolu’nun genelinde merkezlerini İstanbul’a taşıyorlar. Her ne hikmetse bunu çözemedim. Sebebini siz benden daha iyi biliyorsunuz. İstanbul’a taşınınca vergiler oraya gidiyor. İstanbul’da zaten para çok. Asıl para bizim Kocaeli’ye lazım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizim çöpümüzü topluyor, kanalımızı, yolumuzu yapıyor. Ama bizim hiçbir katkımız ol Bunun sebebini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu aynı zamanda sadece sanayi şehirleri için değil, turizm şehirleri için de geçerli. Yazları baktığınızda 2.5 milyon nüfus geliyor. Ama görünen kadar para alıyor. Bu doğrultuda silerin taleplerini dinleyerek destek oluyorum” dedi.

“Türkiye iş yapma endeksinde 33. konuma geldi”
Türkiye’nin 190 ülke için uygulanan iş yapma endeksi programında ilk 33 ülke arasına girdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz ile birlikte çalışarak ülkemizdeki iş ve çalışma ortamına dair önemli çalışmalara imza attık. Dünya Bankasının 190 ülkede düzenlediği iş yapma endeksi programı var. Türkiye tarihinde ilk 50 içerisinde girmemişti. Son 2 yıl hükümetle çalışarak geçen sene Türkiye iş yapma endeksinde 43, bu sene 33. konuma geldi. Biz bunları hissetmedik ama birçok iş artık kolaylaştı. Hedefimiz dünyadaki iş yapma kolaylığı endeksinde ilk 20 ilke içerisine girmek” diye konuştu.

“Çalışanınız için mesleki yeterlilik belgesi alırsanız 5 yıl SGK prim payını ödemiyorsunuz”
Tehlikeli meslek dalında üretim yapan firmaların çalışanları için mesleki yeterlilik belgesi aldığında 4,5 yıl SGK primi ödemediğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Tehlikeli mesleklerde çalışan kardeşlerimiz için Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi vasıtasıyla belge veriyoruz. O alanda da Türkiye’de en çok başarılı olan Kocaelimiz. En çok belgelendirmeyi bu ilimiz yapıyor. Şu anda 143 meslek dalında üretim yapanların yanında çalıştırdıkları kişilerin hepsinin ehliyeti olmalı. Artık ehliyetsiz adam yanında çalıştıramazsın. Devletimiz ile konuşarak bu yılsonuna kadar yapılacak olan tüm belgelendirmeler ücretsiz. Ne işveren ne de işçi ödeme yapmıyor. Ayrıca belgesiz işçi çalıştırsanız kişi başı aylık 775 TL cezası var. Kaç sene çalıştırdıysanız cezasını ödemek zorunda kalacaksınız. Biz dedik ki gelin bu eğitimi beraber verelim. Önümüzdeki dönem denetimler artacak. İşverenimiz için bir kolaylık var. Eğer çalışanınız için belge alırsanız 4.5 yıl SGK prim payını ödemiyorsunuz. İşçilik maliyetiniz yüzde 20 daha az olacak. Bundan yararlanmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

“Son 10 yılda kadın girişimci sayımız tam 2 katına çıktı”
Yapılan çalışmalar ile son 10 yılda kadın girişimci sayısının iki katı oranında arttığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Daha fazla kadın girişimcimizin olmasını istiyoruz. İşsizliği azaltmanın yolu istihdamdır. Bu alandan birini hep ihmal etmişiz. Tek taraflı düşünmeye çalışmışız. Kadınları hep ihmal etmişiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 12 yıldır kadın girişimciliği desteklemek için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda uluslararası firmalarla çalışıyoruz. Binlerce kadına eticaret eğitimi verdik. Kadınlarımız müthiş arttı. Son 10 yılda kadın girişimci sayımız tam 2 katına çıktı. Eskiden girişimcilerin içerisindeki kadınların payı yüzde 5’ti, biz bu projelere başladığımızda bu sayı yüzde 9,6 oranına geldi. Bununla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ

06 Aralık 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:19
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