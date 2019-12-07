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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaeli Sanayi Odası Sektörel Performans Ödülleri sahiplerini buldu

DHA

KOCAELİ Sanayi Odası 'Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri' törenle sahiplerini buldu.

KOCAELİ Sanayi Odası 'Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri' törenle sahiplerini buldu.
Başiskele'de bulunan bir otelde düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası 12. Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ödül alan sanayi kuruluşların temsilcileri ve iş insanları katıldı.
'BÜYÜME GÖSTEREN GRUPTAYIZ'
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur törende yaptığı konuşmada, "Kocaeli'ndeki ticareti, sanayicimizin katma değerini görünce göğsümüz kabardı. 69 ülke ihracat rakamını açıklıyor. Bu 69 ülkenin sıralamasına bakınca 50 ülke eksi büyüme açıklıyor. Geriye doğru gitmiş yani yüzde 2.6 küçülmüş. Biz ise büyüme gösteren gruptayız, artış oranımız yüzde 7 ve reel değer olarak büyüme oranında 5'inci sıradayız. Bu çok önemli, bunu yapanlar da bugün burada bu masada oturan sanayiciler. Ben bu noktada herkesin bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Sayenizde bugün uluslararası platformlarda göğsümüzü kabartarak istatistiklerimizden söz ediyoruz" dedi.
HİSARCIKLIOĞLU: KADIN GİRİŞİMCİ SAYIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI
Kadın girişimci sayısının iki katına çıktığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Herkes beni Kayserili zannediyor ama aslen Kocaeliliyim. Doğduğun yer değil doyduğun yer. Burada doyduğumuz için artık Kocaeliliyiz. Anadolu'nun diğer kentlerine sizlerin başarılarını anlatıyorum. Örnek almalarını istiyorum sizleri. Bir Kayserili bedava reklamını yapmaz ama bedava reklamlarını yapıyorum. Dış ticarette Kocaelimiz ülke içinde değil, dünya ile yarışıyor. Dış ticaret hacmine dünyada 150 ülkeyi geride bırakıyor. Ödediğiniz vergi ile Türkiye'de ikincisiniz, vergi tahsilat oranıyla da Türkiye'de birinci Kocaeli. OSB'ler, yaptığınız Ar-Ge ile patent sayınızla Türkiye'nin en başarılı ili neresi derseniz Kocaeli'dir. Bizler de oda camiası olarak sizlere destek vermek için çalışıyoruz. Hedef dünyadaki iş yapma kolaylığı endeksinde ilk 20 arasına sokmaktır. Yıllardır sanayicilerimizin bizden talepleri vardı. Kadınları ihmal etmişiz. Son 10 yılda kadın girişimci sayımız iki katına çıktı. Eskiden yüzde 5'ti yapılan projelerle yüzde 9.6 oranına geldi ve gurur duyuyorum. Yeter ki ortak akıl ve istişare. Birbirimizi yeter ki ötekileştirmeyelim. Siyasi görüş, mezhep, dinimize göre farklılaştırmalayalım. Beyin farklı düşünmeyi emrediyor. Zaten zenginlik budur. Ortak akılda birleşeceğiz. Bunu yaparsak hep beraber kazanırız. Yoksa küçük küçük gruplar halinde kaybolup gideriz. Bu zenginliklerimizi ortak akılla hep beraber çözeriz. Hedefimiz ekonomimizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak" diye konuştu.
ÖDÜL ALAN FİRMALAR
Sektörel Performans Ödülleri töreninde Kobi ödülünü Genmacs Otomasyon, Büyük ve Orta Ölçekli İşletme ödülünü Mustafa Nevzat İlaç, Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Sektörü Büyük ve Orta Ölçekli İşletme ödülünü Tüpraş, Ağaç ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörü Kobi ödülünü Montel Mobilya, Büyük ve Orta Ölçekli İşletme ödülünü Adel Kalemcilik firması aldı. Ayrıca sektörlere göre firmalara ödüller verildi. 

KOCAELİ

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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