Denizlerin temizliği ‘Robot Doris’ten sorulacak Genç girişimcinin icadı olan insansız araç, denizlerden 1 ton atık toplayacak Yüzde 80'i yerli üretim olan aracı duyan üç ülke satın almak için sıraya girdi

Kocaeli'de elektrik ve elektronik mühendisi olan Mustafa Erol (29), denizlerin temizliğinde kullanılacak sürücüsüz araç üretti. Yüzde 80’i yerli üretim olan ve kendi kendine 1 ton atık toplama kapasitesi bulunan aracı alabilmek iiçin 3 ülke sıraya girdi.

Gebze Teknik Üniversitesi’nde 2018 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan 29 yaşındaki Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mustafa Erol, 6 yıllık hayalini hayata geçirdi. Denizlerdeki katı ve sıvı atıkları toplayabilen insansız bir araç projelendiren Erol, TÜBİTAK desteği ile başladığı çalışmada sona geldi. 1 ton atık toplama kapasiteli araç üretildiği Yalova’da son testlerini yaptı. Yüzde 80’i yerli üretim olan ‘Doris’ önümüzdeki günlerde İstanbul boğazında görücüye çıkmaya hazırlanırken, Fransa, Yunanistan ve Rusya’dan üç firma Doris için proje sahipleriyle görüşmeye başladı.



“TÜBİTAK desteği ile sonuç aldık”

Projeyle ilgili bilgi veren Mustafa Erol, “TÜBİTAK desteğiyle birlikte bu projeyi yaptık. Projemizin ismi Doris. Yunan mitolojisinde denizin saflığını ve temizliğini ifade eden Yunan tanrıçası. Bu nedenle projemize bu ismi verdik. Görüntü işleme algoritmaları kullanarak, yapay zeka desteğiyle deniz yüzeyindeki atıkları, çöpleri topluyor. Bunları internet ortamına göndererek, raporluyor” dedi.



“Projenin yüzde 80’i yerli”

Projenin yerli olduğunu söyleyen Erol, “Proje yüzde 80 oranında yerli bir üründür. Projede kullanılan kamera, GPS ve motorlar dışındaki ekipmanları biz tasarlayıp ürettik. Sanayi Bakanlığı’nın sahip olduğu Tekno kataloğuna girdik. Birleşmiş Milletlerin iddiasına göre Türkiye’den 144 ton plastik atık sadece Akdeniz’e akıyor. Bu atığın, atılıp atılmadığı konusunda Türkiye kendisini ispatlayamıyor. Bu proje izlenebilirliğin sağlanması için çok ciddi önem arz ediyor. Çünkü Birleşmiş Milletlerin elinde olan raporların verisel olarak değerlendirebilmek için ülkemizin bu projeye ihtiyacı var. Doris, hangi bölgeden ne kadar atık topladıysa bunu raporlayabiliyor” diye konuştu.



3 ülkeden firmalarla görüşüyorlar

Doris projesiyle ilgili şuanda 3 ülkeden firmalarla görüştüklerini dile getiren Erol, “Projemiz 2016 yılında Birleşmiş Milletlerin programından ödül aldı. Sonrasında TÜBİTAK projemizi destekledi. Birleşmiş Milletlerin denizden toplanacak atıklarla ilgili bütçeyi kullanarak da başka ülkelere de projemizi satabileceğiz. Özellikle şuanda Yunanistan, Fransa ve Rusya’da üç farklı firmayla görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.



“Bir sonraki hedef Piri Reis ile okyanuslara açılmak”

Bu projenin ardından okyanuslarda çalışabilecek bir proje hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Erol, “Bir sonraki hedefimiz açık denizlerde de çalışabilen daha büyük bir otonom araç. Dünyadaki bütün denizlerde ve okyanuslarda yol alabilecek ve atık toplama işlemini otonom olarak gerçekleştirebilecek. Bu projeye de Piri Reis ismini vermeyi düşünüyoruz. Fakat bunun için desteğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



İstanbul boğazında görücüye çıkacak

Doris’in önümüzdeki günlerde İstanbul boğazında görücüye çıkacağını söyleyen Mühendis Mustafa Erol sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu sıfır atık hareketine projemiz katkı sağlıyor. 2 hafta sonra İstanbul boğazından geçirecek olduğumuz Doris’in ülkemiz için ciddi bir fayda sağlayacağını ümit ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı zor ekonomik koşulların yeni nesil gençlerin anlayıp yeni nesil teknolojilere hazırlanması için bu tip projelerin hayata geçmesi önem arz ediyor. Türkiye’nin toplam kıyı uzunluğu 8 bin 333 kilometre. Doris’le birlikte bu alanı taramak ve Türkiye’nin atık haritasını çıkartmak istiyoruz."

KOCAELİ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

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