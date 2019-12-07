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Konservatuvar Oda Orkestrası konsere hazırlanıyor

İHA

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası, konser hazırlıklarını sürdürüyor.

Konservatuvar Oda Orkestrası konsere hazırlanıyor

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası, konser hazırlıklarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesinde 15 keman, 4 viyolonsel, 1 bakır üflemeli, 3 tahta üflemeli ve vurmalı çalgılar bulunan orkestra, konser çalışmaları da gerçekleştiriyor. Büyükşehir Konservatuvarı mezun öğrencileri ve klasik müzik eğitiminde belli noktaya gelen gönüllülerden oluşan Konservatuvar Oda Orkestrası, 2017 yılından bu güne Kocaeli’de sanat hayatına katkı sunuyor.
Batı Sanat Müziği eğitiminin tamamlayıcısı olarak 2017 yılında kurulan oda orkestrası, Kocaeli’nin kardeş şehri Almanya’nın Kasel şehrinden gelen dünyanın birçok şehrinde çocuklarla çalışmalar yapan Kompozitör Ulli Goethe ile aynı yıl konser gerçekleştirdi. Büyükşehir Konservatuvar Oda Orkestrası Engin Şen’in şefliğinde klasik müzik orkestralarından farklı olarak halk tarafından sevilen parçaların batı sanat müziği düzenlemeleri ağırlıklı bir repertuvar ile sanatseverlerin karşısına, düzenlenecek konser ile çıkacak.

KOCAELİ

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
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