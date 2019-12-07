Silahlı yağma suçundan 10 yıl hapis cezası alan şahıs polis ekiplerince yakalandı

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– Kocaeli’de 4 yıl önce iş yerlerinden silahla yağma suçuna karışan ve yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında Kocaeli’nin Derince ve Körfez ilçelerinde gece saatlerinde birden fazla iş yerinden silahla yağma

suçundan yargılanan S.Ö. (42) adlı şahıs, Kocaeli 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığı davada 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından firari olarak aranan S.Ö., Kocaeli Emniyeti Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezi önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan S.Ö., emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

KOCAELİ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

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