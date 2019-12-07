Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

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Kocaeli’de meydana gelen trafik kazasında karşı yönden gelen araçla çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi burunları bile kanamadan araçtan çıktı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Eyüp Ö. yönetimindeki 41 YK 672 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Süleyman Samet Y. yönetimindeki 41 VR 672 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Eyüp Ö. yönetimindeki 41 YK 672 plakalı araç takla attı. Takla atan araçta bulunan 3 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Araçta bulunan kişiler kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

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