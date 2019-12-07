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Gölcük İcadiye Köy yolu güvenli hale getiriliyor

İHA

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, göçme tehlikesine karşı Gölcük ilçesi İcadiye köyünün giriş kısmındaki beton yolun yanına taş duvar inşa ediyor.

Gölcük İcadiye Köy yolu güvenli hale getiriliyor

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, göçme tehlikesine karşı Gölcük ilçesi İcadiye köyünün giriş kısmındaki beton yolun yanına taş duvar inşa ediyor.
Kocaeli genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki yolların güvenliğini de ihmal etmiyor. Çalışmalar kapsamında Gölcük ilçesi İcadiye köyünün giriş kısmındaki beton yolda göçmelerin meydana gelmemesi için taş duvar inşa ediliyor. İnşa edilen taş duvar ile beton yolun bozulmasının ve herhangi bir göçüğün oluşmasının önüne geçiliyor. 100 metre uzunluğundaki taş duvar inşasının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.
Ulaşım projelerine büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezleri kadar köy yolların da özen gösteriyor. Alt yapı ve diğer doğal nedenlerden dolayı bozulan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tüm ilçe köy yollarında aralıksız sürüyor. Yol inşasının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal kesimlerdeki yollarda, yol güvenliğine önem veriyor.

KOCAELİ

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:32
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  • İKİNDİ 15:19
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