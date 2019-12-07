Klavuz Gençlik’te “Türkistan: Buhara-Semerkant” konuşuldu

– Kılavuz Gençlik söyleşileri kapsamında Gönül Coğrafyası Okumaları’nda “Türkistan: BuharaSemerkant” temalı bir söyleşi düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik söyleşileri kapsamında bu yıl konusu Türkistan’da Buhara ve Semerkant coğrafyası olarak belirlenen Gönül Coğrafyası Okumaları’nda “Türkistan: BuharaSemerkant” temalı bir söyleşi düzenledi. Süleyman Demir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Gazeteci Yazar İsmail Kılıçarslan yaptı. Programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Dr. Ertuğrul İsmail Ökten katıldı. İsmail Kılıçaraslan, “Bizi biz yapan hikâyelere sahip çıktığımız takdirde finalde de dünya bizim hikâyemizi bizden dinler. Kılavuz gençler kendi hikâyesine sahip çıkar” dedi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Büyükşehir Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Program Revan müzik gurubunun seslendirdiği ezgilerle başladı. Daha sonra ilk sözü alan Gazeteci Yazar İsmail Kılıçarslan, Kılavuz olan gençlerin omuzlarında büyük yük olduğunu ve gelecekte bu gençlerin ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesinin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’ni överek konuşmasına başlayan katılımcı Prof. Dr. Bilal Kemikli “Türk insanı müstağnidir yani mütevazidir. Böbürlenmez, sağlam iş yapmak için uğraş verir.” dedi. Kemikli, “Tarihsel kaynaklara baktığımız zaman Türklerin İslamiyet’le tanışması ticaret yoluyla olmuş. Semerkant ve Buhara bu anlamda önemli bir örneklik teşkil ediyor. Dolasıyla dürüst Müslüman her zaman ilgi çekmiştir. Bir tüccarın dürüst olması topyekûn bir kavmi etkileyebiliyor. Kılavuz gençler hayatın her alanında dürüstlük ilkesinden ödün vermemeli” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında değerli olmak için çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kemikli, “Ahmet Yesevi döneminde şiir etkiliydi o da bu konuda çaba sarf etti ve değerli bir insan oldu. Günümüzde ise sinema, tiyatro gibi konular daha önde, dolasıyla bu konularda çaba sarf etmelisiniz. Eğer sizler değerli olursanız fikirleriniz de değerli olacaktır. İçinizden sinemacılar çıksın, edebiyatçılar çıksın, okuyup düşünen ve yazan insanlar çıksın” dedi.

Semerkant ve Buhara coğrafyasının tarihimizde çok önem arz ettiğini aktaran Dr. Ertuğrul İsmail Ökten ise, “Ahmet Yesevi o coğrafyada yetişmiş ve Hikmet kelimesini hayatının merkezine yerleştirmiştir. İnsanlara hizmet etmek ve onlara faydalı olmak büyük bir gaye olmalı. Düşkünleri yerden kaldırmak kadar güzel bir olay yoktur. Alperenlik bu şekilde benim kafamda bir iz bırakmıştır” şeklinde konuştu.

Program sonunda katılımcılara teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık konuşmacılara çiçek takdim etti.



KOCAELİ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

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