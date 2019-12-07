Konteynerler alev aldı

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- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada yangın çıktı. 8 konteynerin kullanılmaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başiskele'nin Sepetlipınar Mahallesi´nde konteynerlerin depolandığı arsada, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barınma amacıyla kullanılması için yapılan konteynerlerin 8'i alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Başiskele ve Gölcük´ten gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü. 8 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Konteynerlerin kullanılmaması ve elektrik olmaması nedeniyle yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Soruşturma sürüyor.



KOCAELİ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

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