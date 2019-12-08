Alev alev yanan konteynerler paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir arazide bulunan konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi Ansa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan konteynerlerde henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kosa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde konteynerlerde kimsenin olmadığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

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