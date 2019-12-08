Hırsızları güvenlik kameraları ele verdi

KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde aynı gün 3 ev ve bir iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, 4 kişiyi yakaladı. 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dilovası´nda 6 Kasım günü Tavşancıl Mahallesi´nde 3 eve ve Diliskelesi Mahallesi´nde 1 iş yerine giren hırsızlar, elektronik eşyaları çaldı. Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tavşancıl Mahallesi´ndeki evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin O.T. (18), İ.U. (17) ve B.M. (17), Diliskelesi Mahallesi´ndeki iş yerinden hırsızlık yapan kişinin ise K.T. (25) olduğu belirlendi.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, ilçenin çeşitli yerlerinde düzenlenen operasyonlarla 4 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ev ve iş yerlerinden çalınan 2 tablet, 1 televizyon ve 1 laptop ile 1 ruhsatsız tüfeği ele geçirdi. Elektronik eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen O.T., İ.U. ve B.M. tutuklanırken, K.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
KOCAELİ
08 Aralık 2019 Pazar
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