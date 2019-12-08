Özlem´in hayali gerçek oldu

İZMİT´te, down sendromlu Özlem Ateş´in kına gecesi hayali gerçekleştirildi. Özlem Ateş, düzenlenen gecede oynayarak, doyasıya eğlendi.
İzmit´te Genç Kandıralılar Derneği Kadın Kolları, down sendromlu Özlem Ateş´in hayalini yerine getirdi. Özlem Ateş için İzmit´te bir düğün salonunda temsili bir kına gecesi organize edildi ve kına yakıldı. Gecede, yöresel şarkılarla oyunlar oynandı. Özlem Ateş´in kına gecesine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.
Özlem Ateş´in kınasını yakan Fatma Kaplan Hürriyet, Özlem´le uzun süre karşılıklı oynadı. Hürriyet, "Meleğimizin yüzündeki gülümseme dünyalara değerdi. Bu anlamlı programa vesile oldukları için Genç Kandıralılar Derneği´nin güzel kadınlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
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08 Aralık 2019 Pazar
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