Mevlana Gebze’de anıldı

Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi’nde “Mevlana Haftası Anma Programı” düzenlendi.

Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Gebze Kültür Merkezinde “Mevlana Haftası Anma Programı” düzenlendi. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, İlahi ve Ezgi Sanatçısı Sedat Uçan ve Güzel Kur’anı Kerim Okuma Dünya Birincisi Mehmet Bilir’in konuk olduğu programa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Program Mehmet Bilir’in Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda İlahi ve ezgi sanatçısı Sedat Uçan semazenler eşliğinde birbirinden güzel ilahi ve ezgileri Gebzeliler için seslendirdi. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Mevlana hakkında Gebzelileri bilgilendirdi. Eşsiz yorumuyla Gebzelilere Mevlana’yı anlatan Ömer Döngeloğlu, “ Böylesine güzel bir ortamda sizlerle bizleri buluşturduğu için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ediyorum” dedi.

KOCAELİ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

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