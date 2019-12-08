Bilgievleri öğrencilerinin hayal dünyası zenginleşiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgievlerinin öğrencileri “Masal Saati” uygulamasıyla hayal dünyası zenginleşiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Bilgievleri, öğrencilere yönelik yaptığı etkinliklere devam ediyor. Uygulamanın içeriğinde özelikle miniklerin iç dünyalarına hitap eden teknikler işlenirken minikler uygulamaya anneleri ile katılabiliyor. Anneler ve çocuklar, masal saati uygulamasıyla iletişimlerini daha güçlü hale getirme imkanı da buluyor. Uygulama, belirlenen gruplara yönelik dönem içinde gerçekleşirken çocuklar masalların içinde duyup öğrendiği nesne ve kahramanları atölyelerde çizip gerçeğe dönüştürme fırsatını da yakalıyor. Bu sayede masal atölyesine katılan öğrencilerin el becerileri de gelişmiş oluyor.

Masal dinleyerek her şeyden önce çocuklarıyla birlikte verimli vakit geçirdiklerini belirten anneler uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdi.

KOCAELİ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:57

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YATSI 19:05

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