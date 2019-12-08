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19. yüzyıldan kalma örtü, restorasyonla hayat buldu

İHA

Kocaeli'de yaşayan Aylin Çorabay'ın, 1890'lı yılların sonunda dünyaya gelen anneannesin annesine ait örtü, yapılan restorasyonla eski görümünü kazandı.

19. yüzyıldan kalma örtü, restorasyonla hayat buldu

Kocaeli’de yaşayan Aylin Çorabay’ın, 1890’lı yılların sonunda dünyaya gelen anneannesin annesine ait örtü, yapılan restorasyonla eski görümünü kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, 2. Abdülhamit Han döneminden kalma örtüye yeniden hayat verdi. KOMEK mefruşat ve giyim branşı kursiyeri Aylin Çorabay’ın, 1890’lı yılların sonunda dünyaya gelen büyük anneannesine ait örtü, yapılan restorasyonla ilk günkü görünümüne kavuşturuldu. Aylin Çorabay, usta öğreticilerine evlerinde 19. yüzyıldan kalma bir örtüleri olduğunu ve bu örtünün aile için büyük önem taşıdığından bahsetti. Örtünün annesi Mualla Hanımın anneannesine ait olduğunu söyleyen Çorabay, aile yadigarina gereken özeni vermek istediğini anlattı. KOMEK usta öğreticileri ise kursiyerlerinin bu anlamlı isteğine destek vereceklerini söyledi.
KOMEK usta öğreticileri kurs merkezine getirilen ve üzerinde yine asırlık nakışların olduğu örtüyü inceleyerek, yıpranmaları tespit etti. Hemen çalışmalara başlayan usta öğreticiler, titizlikle ve son derece başarılı bir restorasyonla 110 yıldan fazla geçmişe sahip olan örtüye yeniden hayat verdi.

KOCAELİ

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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