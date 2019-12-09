İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten açıklama

– İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarına ilişkin, “‘Camiye ayakkabı ile girdiler’ dediler. Ne yazık ki yıllardır ardiye olarak kullanılan bir yeri cami diye, sadece beni değil, halkımızı da rencide edecek şekilde bir paylaşım yaptılar.” dedi.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Mahallesi’nde eskiden cami olarak kullanılan binada incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında çekilen fotoğraflar AK Partili meclis üyesi tarafından sosyal medyada “Allah’ın beyti dediğimiz camimize ayakkabıları ile girme gafletini gösterenlerin bu millete ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha gördük” ifadeleri ile paylaşıldı. Yapılan bu paylaşımların ardından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında eleştiriler yoğunlaştı. Başkan Hürriyet, bugün belediye meclis üyeleri ile birlikte fotoğrafın çekildiği binaya giderek yaşanan olaylara ilişkin basın açıklamasında bulundu. Hürriyet, yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bize, halkımıza, seçilmiş 4 tane muhtarımıza bir iftira atıldı. Denildi ki, ‘Camiye ayakkabı ile girdiler.’ Tabii önce inanamadık. Nasıl olur da bizlere, halkımıza araştırmadan böyle bir iftira atarlar? Tabii ki hiçbir iftiraya boyun eğecek, sessiz kalacak değiliz. Çünkü hepimiz seçilmiş insanlarız ve seçilmiş insanlar olarak bu insanlara bir borcumuz var. Borcumuz onlara karşı önce dürüst, adil, merhametli, vicdanlı olmak. İşte bunlar var olduğunda imandan bahsederiz. Ama ne yazık ki geçmişte hocalık da yapmış birisinin sonu nereye varacak diye bakmadan, köy halkını da rencide edecek bir şekilde, tüm Türkiye’de yankı bulacak şekilde iftira atılması İzmit’imizi, bu masum insanlarımızı rencide etmiştir” dedi.



“Yıllardır ardiye olarak kullanılan bir yeri cami diye paylaşım yaptılar”

Fotoğrafın çekildiği gün yaşananları anlatan Hürriyet, “Uzun zamandır burada namaz kılınmıyor. Burası ardiye olarak kullanılan bir yer. Ben normal hayatımda da dini inancı çok yüksek olan ve bu konuda hassasiyeti olan bir kişiyim. O yüzden kapının önündeyken muhtarımıza 'Burayı ibadethane olarak kullanıyor musunuz, ona göre ayakkabımızı çıkartalım' diye sordum. Oranın yıllardır ardiye olarak kullanıldığı söylenince halkımız ile rahat bir şekilde içeriye girdik. Dolayısıyla o fotoğrafı görür görmez hemen atladılar, ‘Camiye ayakkabı ile girdiler’ dediler. Ne yazık ki yıllardır ardiye olarak kullanılan bir yeri cami diye sadece beni değil, halkımızı da rencide edecek şekilde bir paylaşım yaptılar. Ardından müthiş bir linç kampanyası başlattılar. Buradan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce’ye sesleniyorum. Ya özür dile ya da istifa et” diye konuştu.

KOCAELİ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

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