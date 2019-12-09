Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

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– Kocaeli’nin sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye düşmesi D100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürdü. Kartepe ilçesinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti.



KOCAELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 12:57

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AKŞAM 17:40

YATSI 19:05

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