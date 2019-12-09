Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez

– Gölcük ilçesi Selimiye ve Lütfiye köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan eski menfez, Büyükşehir ekiplerince yıkılarak yeniden inşa ediliyor.

Şehir merkezlerinde yol, kavşak ve köprülerin bakım onarım ve yenilemesini gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarında da çalışmalarını sürdürüyor. Gölcük ilçesi Selimiye ve Lütfiye köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan, kusurlu eski menfez yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yeni menfezin temel inşasını gerçekleştirdi. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar kapsamında menfezin şuanda perde beton duvarları inşa ediliyor. Yeni menfez 15 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olacak.

Öte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Karamürsel ilçesi Dereköy Sahil Parkı yürüyüş yolu boyunca yeni palmiye ağaçları dikerek, sahilin daha yeşil ve görsel olarak daha da güzel olmasını sağladı. Çalışamalar kapsamında 8’er metre ara ile toplamda 48 adet Palmiye ağacı toprakla buluştu.

KOCAELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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