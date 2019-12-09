Başkan Büyükakın, emekçilerin sofrasına konuk oldu

– Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de bir plastik fabrikasını ziyaret ederek işçilerin sofrasına konuk oldu.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde 2003 yılından itibaren üretim gerçekleştiren otomotiv sektörüne yönelik ürünler üreten plastik fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, üretim hakkında detaylı bilgi aldı. Öğlen yemeğini emekçilerle birlikte yiyen ve hasbihal eden Başkan Büyükakın, "Fırsat buldukça işçi kardeşlerimizin yanında ve sofrasında olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Fabrika Genel Müdürü Zihni Özcan, Genel Müdür Yardımcıları Onur Özcan ile Tuncay Çetin’in ev sahipliğinde gerçekleşen birliktelikte Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’da hazır bulundu. Yetkililerinden firma ve üretim hakkında bilgi alan Büyükakın, çok sayıda ülkeye ihracat yapılmasından dolayı işçisinden mühendisine kadar tüm çalışanlara teşekkür etti.

Çalışanlara kolaylıklar dileyen Büyükakın, alın teri ve emeğin değerine vurgu yaparak Kocaeli’nin emekçi bir kent olduğunu söyledi. İşçiler ile omuz omuza olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Büyükakın, fabrika yönetimine ve çalışanlarına başarılar diledi. Ziyaret yapılan istişarenin ardından sona erdi.



KOCAELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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