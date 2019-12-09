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Kocaeli’de 12 bin çocuk jimnastik eğitimi alacak

İHA

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından açılan jimnastik kursunda 12 bin 300 çocuğa eğitim verilecek.

Kocaeli’de 12 bin çocuk jimnastik eğitimi alacak

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından açılan jimnastik kursunda 12 bin 300 çocuğa eğitim verilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, minikleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin 12 ilçesinde ve 65 spor tesisinde hizmete açılan jimnastik kursu, kış dönemi ücretsiz spor okullarında 2020 Haziran ayına kadar 10 binlerce çocuk sporla tanışacak. İlk ve ortaokulda okuyan 12 bin 300 çocuğa yönelik hazırlanan jimnastik eğitim programı, çocukları spora özendirme ve beceri kazandırma amacıyla açıldı. 65 spor tesisinde hizmete açılan kış dönemi ücretsiz spor okullarında 2020 Haziran ayına kadar 10 binlerce çocuk sporla tanışacak. 714 yaş arası çocuklar, 10 farklı branşta hafta içi beş gün hafta sonu ise iki gün olmak üzere spor okullarından yararlanabilecek.
Başiskele Bölgesi Vali İhsan Dede İÖO Beden Eğitimi öğretmeni Elif Şen, ilk ve ortaokul çağındaki çocukların aldığı jimnastik kursu ile güçlü bir bedene sahip olduğunu ve etkilerini tüm hayatı boyunca hissedeceğini vurguladı. Şen, “Küçük yaş grubunda çocukların yapabileceği en iyi spor jimnastiktir. Büyükşehir Belediyesin açmış olduğu kış dönemi ücretsiz spor okulları cimnastik kursuna gelen öğrenciler hem eğlenip hem de öğreniyorlar. Kurslarımıza düzenli gelen öğrencilerin gelecekte iyi birer sporcu olacaklarına inanıyorum" dedi.
Ekim ayında başlayan kış dönemi ücretsiz spor okulu hizmeti, 2020 Haziran ayına kadar alanında uzman 65 antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde jimnastik branşı spor eğitimi verilecek. Vatandaşlar, jimnastik branşında kış dönemi ücretsiz spor okulu hizmeti verecek okul spor tesisleriyle antrenman gün ve saatleri hakkında internet üzerinden veya 153 Çağrı Merkezinden bilgi alabilecek.

KOCAELİ

09 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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