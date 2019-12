Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, başlattığı “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında gençlerle 5. buluşmasını Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, seçim vaatleri arasında da yer alan eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yürüttüğü “Eğitim Her Şeyimiz” projesini gerçekleştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında Başkan Kocaman 5. okul ziyaretini Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yaptı. Başkan Kocaman, program öncesinde Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Süleyman Gezer’den okul hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Gezer Belediye Başkanı Kocaman’a ziyareti ve desteğinden dolayı teşekkür hediyesi verdi. Daha sonra okul kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kocaman, “Umudumuz ve geleceğimiz sizsiniz, ülkemiz ve dünyamız için ne denli kıymetli olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Kendiniz için dünya çapında başarılı olmak hedefini belirleyin ve bu yolda çok çalışmaya devam edin. Biz her zaman el ele kol kola sizin yanınızda ve destekçiniz olacağız” dedi.

“Sizler için buradayım” ifadelerine yer veren Kocaman, “Belediye başkanlarının birçok görevi vardır. Benim için önemli olan geleceğin Kartepesini birlikte kurmaktır. Zaman çok hızla ilerlemektedir, genç nüfusumuzun donanımlı olması benim için çok önemlidir. Gençleri anlamak empati yapmak önemlidir. Bugün okul sıralarından yarın ilçemizin, ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Sizlerin düşünce ve fikirleri benim için önemlidir. Sizleringelişmesine zerrece katkım olursa bundan çok mutlu olurum. Her insanın farklı düşündüğü dönemler vardır. Bu dönemlerin sağlıklı bir şekilde aşılması önemlidir. Millete hizmet etmenin yolu siyasetten geçmektedir. Siyaset yapmak ülkemizin sorunlarına ilgi duymaktır. Ülkemize ve ilçemize hizmet etmek ayrıcalıktır. Bu sadece makamlarla değil yaptığınız her işi hakkıyla yerine getirmekten geçmektedir. Sizlerin bu zamanlarda neler düşündüğünüzü biliyorum” diye konuştu.

