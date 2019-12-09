Kağıtspor Baskettbol Takımı: 113- Kayı Spor: 96

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, konuk ettiği Kayı Spor’u 11396 mağlup etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol Takımı, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Evindeki tüm maçları kazanan mavi beyazlılar, son olarak Ankara temsilcisi Kayı Spor’u 11396 mağlup etti. Basketbol 2’nci liginde Kocaeli’yi temsil eden Mavi beyazlılar, ligde üst üste 6’ncı galibiyetini elde ederken üst sıralardaki yerini de korudu. Büyükşehir Kağıtspor, son aldığı skorla bu sene ligde oynadığı maçlarda ilk defa 100 sayı barajını aştı.

KOCAELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:05

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