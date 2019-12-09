Kartepe’de imar uygulaması askıda

Kartepe Belediyesi, Rahmiye, Arslanbey ve Köseköy Mahallesi'nde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışmalarını 30 gün süreyle askıya çıkarttığını duyurdu.

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının bir an önce yapılması konusunda hassas olan Başkan Av. M. Mustafa Kocaman’ın talimatıyla imar uygulamaları çalışmalarına devam ediyor. Rahmiye, Arslanbey ve Köseköy Mahallerinindeki muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıda kalacak

Kartepe Belediyesi yetkilileri, uygulama alanı içinde taşınmazı olan vatandaşların belirtilen yasal süre içinde askı haritası ve parselasyon planlarını inceleyebileceklerini, varsa talep ve itirazlarını dilekçe ile belediyeye iletmeleri gerektiğini duyurdu.

KOCAELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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