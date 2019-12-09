Onu tanıdınız mı?

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İZMİT´te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.



KOCAELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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