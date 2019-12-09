‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ oyununun prömiyeri gerçekleşti

– Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’, prömiyerini gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 6 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladığı ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı yeni oyununun prömiyeri hafta sonu gerçekleşti. Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne’de sahnelenen oyuna, çocukların ve ailelerinin ilgisi yoğun oldu. Sahnelenen oyun, tüm sanatseverlerin beğenisini kazandı. Beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle de ön plana çıkan ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı çocuk oyunu, savaşların kötülüğü, bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor. Oyun mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

Boş koltuğun kalmadığı sahnede oyun ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda sahnenin önünde ve arkasında çalışan tüm ekip bir araya gelirken AssitejUluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği yönetim kurulu üyesi, yurt içi ve yurt dışında birçok festivalde adını duyuran ve oyunu yazıp yöneten Özer Tunca’ya da çiçek takdim edildi.

‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ kadrosunda 3 oyuncunun yanı sıra teknik kadro ekibi de görev alıyor. Oyuncu kadrosunda Azer Şelte, Emre Işık, Erdoğan Cengiz yer alıyor. Özer Tunca’nın yazıp yönettiği oyunun yönetmen yardımcılığını Ferdi Yıldız, dekor ve kostüm tasarımını Duygu Irmak, hareket düzenini Ozan Yıldırım, Işık tasarımını Erol Dinçdemir, efektleri İlker Sevüker, dramaturgunu Haluk Acar, görselleri de Aktürk Aksoy üstleniyor.



KOCAELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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