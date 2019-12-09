Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

DHA

KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, kendisini cezaevinden çıkarken gelinlikle karşılayan 5 aylık hamile dini nikahlı eşi Hacer Atik´in elinde sigara söndürüp, darp eden Muhsin Culfacı tutuklandı.

KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, kendisini cezaevinden çıkarken gelinlikle karşılayan 5 aylık hamile dini nikahlı eşi Hacer Atik´in elinde sigara söndürüp, darp eden Muhsin Culfacı tutuklandı.
Gölcük´te yaşayan ve 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 25 Kasım günü hırsızlık iddiasıyla cezaevinde bulunan Muhsin Culfacı´yı gelinlikle cezaevinin kapısında karşıladı. Geçen günlerde Muhsin Culfacı, iddiaya göre, Hacer Atik ile tartıştı. Culfacı, evdeki elektrikli sobayı Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Atik, kadın barınma evine götürüldü.
Polis, olayın ardından kaçan Muhsin Culfacı'yı yakaladı. Culfacı, emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi´nde `yaralama´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

KOCAELİ

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara ...
Tanker ile halk otobüsü çarpıştı: 25 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Tanker ile halk otobüsü çarpıştı: 25 yaralı (2)- ...
25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ...
Özel öğrencilerin dans gösterileri izleyenleri büyüledi
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin dans gösterileri izleyenleri ...
‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ oyununun prömiyeri gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ oyununun prömiyeri ...
Tanker ile çarpışan halk otobüsü yan yattı: 25 yaralı Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi
YEREL HABERLER Tanker ile çarpışan halk otobüsü yan yattı: 25 ...
TIR ile halk otobüsü çarpıştı (1)
YEREL HABERLER TIR ile halk otobüsü çarpıştı (1)
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 20'ye yakın yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 20'ye yakın ...
Üniversite öğrencisinin taburcu edildikten sonra ölümünde doktor hakim karşısında
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisinin taburcu edildikten sonra ...
Kartepe’de imar uygulaması askıda
YEREL HABERLER Kartepe’de imar uygulaması askıda
Kağıtspor Baskettbol Takımı: 113- Kayı Spor: 96
YEREL HABERLER Kağıtspor Baskettbol Takımı: 113- Kayı Spor: 96
Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu
Ozan ve Aşıklar Gebze’de Buluştu
YEREL HABERLER Ozan ve Aşıklar Gebze’de Buluştu
Taburcu olduktan sonra fenalaşarak ölen genci tedavi eden doktor hakim karşısında Ölen gencin annesinden yürek burkan sözler: “Bir doktor hata yapamaz, yaparsa bir cana mal olur”
YEREL HABERLER Taburcu olduktan sonra fenalaşarak ölen genci tedavi ...
Başkan Bıyık esnafı gezdi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık esnafı gezdi
Kocaeli’de 12 bin çocuk jimnastik eğitimi alacak
YEREL HABERLER Kocaeli’de 12 bin çocuk jimnastik eğitimi alacak
Körfez’e Mobil Atık Getirme Merkezi
YEREL HABERLER Körfez’e Mobil Atık Getirme Merkezi
Gebze’deki 7 katlı otoparkın katlarına asfalt serimi başladı
YEREL HABERLER Gebze’deki 7 katlı otoparkın katlarına asfalt serimi ...
Gebze Belediyesi’den dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Gebze Belediyesi’den dolandırıcılık uyarısı
Başkan Büyükakın, emekçilerin sofrasına konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, emekçilerin sofrasına konuk oldu
Zabıtadan tırlara sıkı denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan tırlara sıkı denetim
Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez
YEREL HABERLER Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez
Kocaeli’de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: ...
Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X