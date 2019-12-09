İzmit Belediyesi’nden mahallelere masa ve sandalye desteği

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal etkinliklerde kullanılmak üzere mahallelerden gelen talepler üzerine muhtarlara etkinliklerde kullanılmak üzere masa ve sandalye verdi.

İzmit Belediyesi bölgesinde faaliyet gösteren 102 muhtarlık için masa, sandalye ve tabure gereksinimlerini temin ederek teslimini gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi binası önünde temsili olarak yapılan teslimat programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Muhtarlar Masası Koordinatörü Meclis üyesi Süleyman Şen ve muhtarlar katıldı. Başkan Hürriyet, göreve geldiklerinde muhtarlık binalarında ve bölgelerdeki çeşitli sosyal etkinliklerde kullanılmak üzere vatandaşların sandalye, tabure ve masa talep ettiğini belirterek, “

Muhtarlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarımızda ve mahalle ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın ortak taleplerinden biri olan masa sandalye ihtiyaçlarını önceliklerimiz arasına almıştık. Satın alma işlemlerimizi kısa sürede tamamladık. Mahallerimizde vatandaşlarımızın acılarını ve mutluluklarını paylaştıkları anlarda kullanacakları bu eşyaları mahalle muhtarlarımıza teslim ettik” dedi.

Rakamların muhtarların belirlediğini ve taleplerin en hızlı şekilde belediye tarafından temin edildiğini söyleyen Başkan Hürriyet, “Halkımızın ihtiyaçlarını bizlere hızlıca ileten tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KOCAELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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