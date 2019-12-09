Ambarcılar Mahallesi muhtarlık ofisi törenle açıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yapım için sözünü verdiği Ambarlı Mahallesi muhtarlığı ofisinin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Muhtarlık binası olmadığı için hem muhtarın hem de vatandaşın mağdur olduğu Ambarcı Mahallesi’ne İzmit Belediyesi tarafından yapılan muhtarlık ofisinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, meclis üyeleri Mehmet Baştan, Yaşar Kardaş, Tuncay Aşkın, Başkan Yardımcısı Cem Güler, Genel Koordinatör Hakan Özkum, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan, Spor Müdürü Mithat Ağa, Ambarcı Köyü Muhtarı Mustafa Karaboğa, çevre bölgelerdeki mahalle muhtarları ve Ambarcı Köyü sakinleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İhtiyaç ve talepleri öncelikli olan, uzun yıllardır eksik bırakılmış bölgelere öncelik veriyoruz. Muhtarımız da buraya yaptığımız ziyarette, muhtarlık binasının olmadığını ve evinde hizmet vermeye çalıştığını bizlere söylemişti. Bizde bölgenin düzenlenmesi ve muhtarlık binasının yapım işine öncelik verdi. Muhtarlık binasının hızlı bir şekilde kazandırılmasını sağlayan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile muhtarlık ofisi hizmete açıldı.

KOCAELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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