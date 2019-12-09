Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kartepe ilçesi Aslanbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdem A. idaresindeki plakasız traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Erdem A. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Erdem A. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:34

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