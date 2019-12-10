Pembe Köşk’te restorasyon çalışmaları sürüyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 19. yüzyılda yapılan, Pembe Köşk’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Hacıhasan Mahallesi’nde yer alan Pembe Köşk’ün restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. 19.yüzyıl yapısı olan köşk, ahşap kısmı tarihi belgeler ışığında öz haline göre projelendirilerek aslına uygun olarak restore ediliyor. İlk günkü görünümüne doğru ilerleyen köşkün giriş taş ve ahşap merdivenlerini tamamlayan Büyükşehir ekipleri, ahşap pencere kasaları ve pencere doğraması montajlarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca şantiyeye gelen avize ve aplikleri yerlerine takmaya başladı.

Pembe Köşk; Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi dokuların merkezinde, İçkale surlarının yanında bulunuyor. Yapı restorasyon sonrası Kocaeli halkının hizmetine sunulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje bilimsel verilerden yararlanılarak oluşturuldu. Proje için arşiv belgeleri araştırıldı, dönemin mimari analizleri yapıldı. Köşk’ün projesi en ince ayrıntılarına kadar hesaplandı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, eski okul lojmanlarını yeniliyor. Bu kapsamda Kandıra İlçesi Topluca Köyü Kasımlar mevkiinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eski kullanılmayan atıl köy okulunu vatandaşlar için onardı. Vatandaşların sosyal yaşam alanı haline getirilmesi için bina restore edildi. Tek sınıf ve bir müdür odası bulunan köy okulu, vatandaşlar tarafından köy konağı olarak kullanılıyor.

KOCAELİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:35

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