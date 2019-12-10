Kağıtspor Voleybol 8. galibiyetini aldı

–Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol takımı, ligdeki 8. galibiyetini İnegöl Belediyespor karşısında aldı.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor voleybol takımı, 9. maçında deplasmanda İnegöl Belediyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk setini kaybeden mavi beyazlı ekip, sonraki 3 seti de alarak 9’uncu maçında 8’inci galibiyetine imza attı. Kağıtspor voleybol takımı, aldığı bu sonuçla yakın takipçisi TFL ALTEKMA voleybol takımının üstünde lider olarak haftayı kapattı.

Efeler Ligi yolunda emin adımlar ile ilerlemeye devam eden lacivert beyazlılar, haftaya grubun iddialı takımlarından Milas Belediyespor’u konuk edecek. Maç 14 Aralık Cumartesi günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.



KOCAELİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:35

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