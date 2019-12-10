Körfez’de ‘kadına şiddet’ farkındalığı panelde konuşuldu

25 Kasım Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Körfez’de farkındalık paneli düzenlendi.

Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Aile ve Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ‘kadına şiddete hayır’ farkındalığının oluşturulması amacı ile panel düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Aile ve Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Aysen Şimşek Kandemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşmacı olarak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Tuğba Uğur, Doç. Dr. Ayla Ergin, Körfez Müftülüğü Vaizi Yahya Kemal Beyazıt ve Psikolog Zeynep Doğanay yer aldı. Kısa film gösterisinin de gerçekleştirildiği panelde, “Çocuk Gözünden Kadın” resim sergisinde eserleri bulunan çocuklara ödülleri takdim edildi.

KOCAELİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:35

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