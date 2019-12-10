Çayırova’nın genç takımı U-16’da ‘play-off’a hazır

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, il şampiyonası playoff müsabakalarına hazırlanıyor.

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (ÇESK) U16 yaş grubunda namağlup şampiyon olan gençler gözünü Türkiye şampiyonasına çevirdi. U16 yaş grubunda ligini namağlup şampiyon olarak tamamlayan mavi yeşilli genç kramponlar şimdi ise gözünü il şampiyonası playoff müsabakalarına çevirdi. Grubunda oynadığı 10 karşılaşmada hiç yenilgi almayan genç takım, rakip kaleleri tam 54 kez golle buluştururken, kalesinde ise sadece 4 gol görerek şampiyonluğu göğüsledi. Çalışmalarına hız veren Çayırova Belediyespor önümüzdeki hafta yapılacak ‘playoff’ müsabakaları için hazır olduklarını belirttiler. Playoff ilk maçında Derince Çınarlı spor İle karşılaşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, “Çayırova’nın geleceği olan gençlerimizi spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Kulüp yöneticilerimiz ile ilçemize vereceğimiz sportif hizmetler için istişareler gerçekleştiriyoruz. U12 ve U16 takımları ile yarışmacı liglere müsabakalar oynadık. U15 ve U17 takımları da lige start verecek ve tüm yaş gruplarında hedefimiz şampiyonluk olacak” dedi.

KOCAELİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:35

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