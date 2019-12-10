FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı´nın, FETÖ´nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ´nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Kocaeli, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Gaziantep´te eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2´si muvazzaf 4 astsubay ve 4 eski askeri okul öğrencisi 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
KOCAELİ
10 Aralık 2019 Salı
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