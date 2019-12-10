Körfez Anadolu’nun mozaiğidir

Körfez Mardinliler Derneği tarafından düzenlenen geceye konuk olan Başkan Şener Söğüt, “Bizler Körfez’de farklı kültürlerin bir arada yaşamasını, geleneklerini göreneklerini yaşatmasını önemsiyoruz. Bu bizim zenginliğimiz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Mardinliler Derneği tarafından düzenlenen ve kuruluşlarının birinci yıl dönümünün kutlandığı geceye katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gecede konuşan Başkan Şener Söğüt, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Şener Söğüt, “Bizler Körfez’de farklı kültürlerin bir arada yaşamasını, geleneklerini göreneklerini yaşatmasını önemsiyoruz ve zenginlik olarak görüyoruz. Her kültürden ve yöreden insanlarımızın huzur içinde yaşadığı güzel bir ilçeyiz. Bu tür derneklerimiz de insanlarımızın kendi kültürlerini unutmaması adına önemli. Kültürümüzden kopmamalıyız ama Körfezlilik bilincini de oturtmalıyız” ifadelerini kullandı.

Körfez Mardinliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nedim Canlı ve yönetimi de Başkan Şener Söğüt’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Gecede TRT Sanatçısı Mehmet Şerif Aydın da sahne aldı ve sevilen türküleri seslendirdi. Başkan Nedim Canlı, katılan herkese teşekkür etti.

KOCAELİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:35

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