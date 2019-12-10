Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: “Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: “Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır”

İHA

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, muhtarlarla her zaman işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: “Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, muhtarlarla her zaman işbirliği içinde olacaklarını söyledi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu. Mahalle muhtarlarını her zaman önemseyeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu belirtti.
Darıca Belediyesi olarak muhtarlarla her zaman işbirliği içinde ve istişare halinde olacaklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Muhtarlar mahallelerde bizim adeta gözümüz kulağımız. Muhtar mahallesindeki bütün sorunları en ince ayrıntısına kadar bilen kişidir. Bizler de muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olarak sorunları birlikte çözmek için çalışacağız. Amacımız her mahalleye eşit bir şekilde hizmet etmek. Bu noktada muhtarlarımızla birlikte hareket ederek sorunları yerinde bizzat inceliyoruz. Gönül Buluşmaları programlarımızda düzenlediğimiz halk meclislerinde muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızı dinliyoruz. Darıca’yı hep birlikte yönetmeye özen gösteriyoruz. İşbirliğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

KOCAELİ

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Belediyesi mobil ekipleri her yerde
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi mobil ekipleri her yerde
Körfez Anadolu’nun mozaiğidir
YEREL HABERLER Körfez Anadolu’nun mozaiğidir
Musiki Derneği’nden müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Musiki Derneği’nden müzik ziyafeti
Kocaeli’de üst geçitlerde buzlanmaya karşı özel yöntem
YEREL HABERLER Kocaeli’de üst geçitlerde buzlanmaya karşı özel ...
FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti
YEREL HABERLER Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti
Körfez’de kaçak ahır yıkıldı
YEREL HABERLER Körfez’de kaçak ahır yıkıldı
Çayırova’nın genç takımı U-16’da ‘play-off’a hazır
YEREL HABERLER Çayırova’nın genç takımı U-16’da ‘play-off’a hazır
Körfez’de ‘kadına şiddet’ farkındalığı panelde konuşuldu
YEREL HABERLER Körfez’de ‘kadına şiddet’ farkındalığı panelde ...
Kağıtspor Voleybol 8. galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Kağıtspor Voleybol 8. galibiyetini aldı
Baketbol maçında sahaya atılacak oyuncaklar çocuklarıs evindirecek
YEREL HABERLER Baketbol maçında sahaya atılacak oyuncaklar ...
Pembe Köşk’te restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Pembe Köşk’te restorasyon çalışmaları sürüyor
Aşçılık kursunu tamamlayan Çayırovalılar belgelerini aldı
YEREL HABERLER Aşçılık kursunu tamamlayan Çayırovalılar belgelerini ...
Cezaevinden firar ettikten sonra 13 suça daha karışan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden firar ettikten sonra 13 suça daha karışan ...
Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Ambarcılar Mahallesi muhtarlık ofisi törenle açıldı
YEREL HABERLER Ambarcılar Mahallesi muhtarlık ofisi törenle açıldı
Başkan Büyükgöz, “Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, “Çocuklar sizler bizim ...
Çayırova’da sokaklar parke ile kaplanıyor
YEREL HABERLER Çayırova’da sokaklar parke ile kaplanıyor
İzmit Belediyesi’nden mahallelere masa ve sandalye desteği
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden mahallelere masa ve sandalye ...
Başkan Hürriyet cami paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet cami paylaşımları hakkında suç ...
Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X