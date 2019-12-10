Ormanda varilin içinden esrar çıktı

KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda, ağaçların arasına gizlenmiş varilde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu bulundu. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında arama yapılan ormanlık alanda, ağaçların arasına gizlenmiş, siyah poşete sarılı plastik varilde 8 kilo 335 gram esrar ile 1 kilo 40 gram kenevir tohumu bulundu. 1 ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği operasyonda şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen F.B., K.O. ve M.Ö. tutuklandı.
KOCAELİ
10 Aralık 2019 Salı
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