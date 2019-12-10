Ormanda varilin içinden esrar çıktı

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda, ağaçların arasına gizlenmiş varilde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu bulundu. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında arama yapılan ormanlık alanda, ağaçların arasına gizlenmiş, siyah poşete sarılı plastik varilde 8 kilo 335 gram esrar ile 1 kilo 40 gram kenevir tohumu bulundu. 1 ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği operasyonda şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen F.B., K.O. ve M.Ö. tutuklandı.



KOCAELİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.