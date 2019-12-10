Kocaelispor’un efsane futbolcuları Efe’yi anma programında buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaelispor’un efsane futbolcuları Efe’yi anma programında buluştu

İHA

İzmit Belediyesi ve Biz İzmit'iz Platformu işbirliğinde gerçekleştirilen Mehmet Sadık Efe'yi anma programına katılan Kocaelispor'un efsane futbolcuları, yıllar sonra bir araya geldi.

Kocaelispor’un efsane futbolcuları Efe’yi anma programında buluştu

İzmit Belediyesi ve Biz İzmit’iz Platformu işbirliğinde gerçekleştirilen Mehmet Sadık Efe’yi anma programına katılan Kocaelispor’un efsane futbolcuları, yıllar sonra bir araya geldi.
İzmit Belediyesi ve Biz İzmit’iz Platformu işbirliğinde gerçekleştirilen Mehmet Sadık Efe’yi anma etkinliği Kocaelispor’un efsane futbolcularını bir araya getirdi. Programa katılan efsane futbolcular başta organizasyonu gerçekleştiren İzmit Belediyesi ve Biz İzmit’iz Platformu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Kocaelispor tarihinin ilk golünü atan Şehzade Ahmet lakaplı 74 yaşında sahaya çıkan Ahmet Asena “Kocaelispor her zaman, her dönemde üstün değerleriyle hak ettiği yerde olmuştur. Kocaelispor için ayrıcalıklı değeri olan rahmetli Mehmet Sadık Efe’yi anma etkinlikleri ile inanıyorum ki, Kocaelispor’umuzun hak ettiği yerlere getirecek olan ruhu ve enerjiyi Kocaelisporlu herkes de yeniden uyandıracaktır. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere sonsuz teşekkürler” dedi.
Efsane futbolculardan Müfit Kaya ise “Böyle bir organizasyona katkılarından dolayı önce İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, olmak üzere tüm eski kulüp başkanlarına, idarecilerine, bu organizasyonu tertipleyen tüm arkadaşlara ve katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum. Rahmetli Mehmet sadık Efe’yi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gönül ister ki, böyle etkinlikler rahmetle andığımız ya da anacağımız kişiler ile ilgili değil de, birlik beraberlikler ile ilgili de olsun. Böyle olduğu zaman ne kendimizi unuttururuz, ne de sevdiklerimizi unuturuz” ifadelerini kullandı.
Organizasyonun anlamının büyük olduğunu belirten Veli Akbaş ise, “ Öncelikle Mehmet Sadık Efe abimize Allahtan gani gani rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Çok mükemmel bir insandı. Kocaeli ve Kocaelispor’a yaptığı hizmetler asla unutulmaz. Bu etkinliği düzenleyen herkse saygı ve sevgilerimi, değerli başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, İzmit’in değerlerini unutmadığınız için sizde unutulmayacaksınız” şeklinde konuştu.

KOCAELİ

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Hürriyet’ten Karşıyaka taraftarına jest
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten Karşıyaka taraftarına jest
Gebze Zabıtası uyardı
YEREL HABERLER Gebze Zabıtası uyardı
Ormanda varilin içinden esrar çıktı
YEREL HABERLER Ormanda varilin içinden esrar çıktı
Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi: “ Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz”
YEREL HABERLER Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi: “ Çocuklarımızı ...
İzmit Belediyesi mobil ekipleri her yerde
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi mobil ekipleri her yerde
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: “Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: “Muhtarlar ...
Körfez Anadolu’nun mozaiğidir
YEREL HABERLER Körfez Anadolu’nun mozaiğidir
Musiki Derneği’nden müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Musiki Derneği’nden müzik ziyafeti
Kocaeli’de üst geçitlerde buzlanmaya karşı özel yöntem
YEREL HABERLER Kocaeli’de üst geçitlerde buzlanmaya karşı özel ...
FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti
YEREL HABERLER Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti
Körfez’de kaçak ahır yıkıldı
YEREL HABERLER Körfez’de kaçak ahır yıkıldı
Çayırova’nın genç takımı U-16’da ‘play-off’a hazır
YEREL HABERLER Çayırova’nın genç takımı U-16’da ‘play-off’a hazır
Körfez’de ‘kadına şiddet’ farkındalığı panelde konuşuldu
YEREL HABERLER Körfez’de ‘kadına şiddet’ farkındalığı panelde ...
Kağıtspor Voleybol 8. galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Kağıtspor Voleybol 8. galibiyetini aldı
Baketbol maçında sahaya atılacak oyuncaklar çocuklarıs evindirecek
YEREL HABERLER Baketbol maçında sahaya atılacak oyuncaklar ...
Pembe Köşk’te restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Pembe Köşk’te restorasyon çalışmaları sürüyor
Aşçılık kursunu tamamlayan Çayırovalılar belgelerini aldı
YEREL HABERLER Aşçılık kursunu tamamlayan Çayırovalılar belgelerini ...
Cezaevinden firar ettikten sonra 13 suça daha karışan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden firar ettikten sonra 13 suça daha karışan ...
Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Ambarcılar Mahallesi muhtarlık ofisi törenle açıldı
YEREL HABERLER Ambarcılar Mahallesi muhtarlık ofisi törenle açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X