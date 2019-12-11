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(Özel) Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı 21 Aralık 2020'de tamamlanması ...

İHA

İstanbulKocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve 21 Aralık 2020'de tamamlanacak Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların 85’i tamamlandı. Asfalt serimlerinin sürdüğü Kocaeli'deki çalışmalar havadan görüntülendi.

İki kıt'ayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların yüzde 85’i tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın talimatıyla çalışmaları hızlandırılan ve 21 Aralık 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacak olan Kocaeli kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında toplam 430 kilometrelik yola sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolunun Kocaeli kesiminde dev viyadükler ve tünellerin büyük bir kısmı tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesimindeki çalışmalar havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı yayın ile bağlandığı açılışta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından 4. Kesimi ve Dilovası Liman ve Sevindikli Kavşakları hizmete açılmıştı. Yolun 5. Kısmında yer alan Dilovası Liman Yolu bağlantısı ve Sakarya arasında bulunan 48,72 kilometrelik kısmında ise Kandıra’dan gelen araçların da yola bağlantısını sağlayacak Çayırköy Kavşağı büyük oranda tamamlanarak, otoyol gişelerinin de montajı yapıldı. Büyük bir hızla devam eden çalışmalarda asfalt serim işlemleri ise devam ediyor. Havadan görüntülenen çalışmalarda 5. kısımda bir yandan tünellerdeki çalışmaların sonlandırıldığı diğer yandan da dolgu ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğü görülüyor. 21 Aralık 2020’de tamamlanacak çalışmalar ile İstanbul’un Avrupa Yakası Çatalca’dan Sakarya’nın Akyazı ilçesine kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak.

İstanbul ve çevre illerin trafiği rahatlayacak
Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. 2020’de tamamlanması beklenilen projede Silivri’den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra, Akyazı’dan TEM otoyoluna bağlanacak. Projenin toplamında, 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya bölgesinin İstanbul’a ulaşımını sağlayarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla, şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projenin Anadolu’nun İstanbul’a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli’deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor.

Projenin 5. kısmı Kocaeli trafiğine nefes aldıracak
İki kıt’ayı birbirine bağlayacak ve ulaşımda büyük bir rahatlamayı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu, dünyada eşi görülmeyen yapıları ile adından söz ettirecek. Projede Dilovası Liman Kavşağıİzmit kısmında inşa edilen 4 şeritli tüneller ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyor. 52 kilometre uzunluğuna sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolunun Liman Bağlantı Yoluİzmit arasında yer alan projenin 5. kısmında 5 adet tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alıyor. Liman Bağlantı Yolundan başlayan yol Körfez ilçesinin Sevindikli Mahallesi’nden geçerek, İzmit Doğu Kavşağı mevkisinde TEM otoyoluna bağlanacak.

Yapılan çalışmalar dev boyutta
Avrupa ve Asya kıt'ası arasındaki ulaşımı rahatlatacak Kuzey Marmara Otoyolunda toprak hareketleri tamamen sona ererken, çalışmalarda 164 milyon metreküp kazı, 105 milyon metreküp dolgu yapıldı. 715 bin metre uzunluğunda beton kazık çalışmasının yapıldığı projede 8,5 milyon metreküp beton 994 bin ton da demir kullanıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nu bitkiler süsleyecek
Proje kapsamında otoyolun Avrupa ve Asya yakası kısmının bitkilendirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Avrupa yakasında otoyol etrafına 80 bin adet ağaç, 300 bin adet çalı olmak üzere toplam 380 bin adet bitki dikimi yapılması hedeflenirken, Asya güzergahında ise 210 bin adet ağaç, 580 bin adet çalı olmak üzere toplam 780 bin adet bitki dikilecek. Proje kapsamındaki peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi gerçekleştirilecek.

KOCAELİ

11 Aralık 2019 Çarşamba

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