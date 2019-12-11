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AKUT Başkanı Şalcı: Dağcılar kaybolduklarında uzmanlardan yardım beklesinler

DHA

AKUT Başkanı Recep Şalcı, amatör dağcıların tırmanışları sırasında iyi bir ekipmanla eksiksiz yola çıkmaları gerektiğini, ilgili birimlere başvurduktan sonra tırmanışa geçmelerini belirterek, "Dağcıların haritaları iyi okuması, soğuğa dayanıklı elbise, acil durum kiti ve olmazsa olmaz navigasyonu yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kaybolduklarını anladıklarında da rota değiştirmeden güvenli bir yere sığınıp uzmanların yardımını beklesinler" dedi.

AKUT Başkanı Recep Şalcı, amatör dağcıların tırmanışları sırasında iyi bir ekipmanla eksiksiz yola çıkmaları gerektiğini, ilgili birimlere başvurduktan sonra tırmanışa geçmelerini belirterek, "Dağcıların haritaları iyi okuması, soğuğa dayanıklı elbise, acil durum kiti ve olmazsa olmaz navigasyonu yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kaybolduklarını anladıklarında da rota değiştirmeden güvenli bir yere sığınıp uzmanların yardımını beklesinler" dedi.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Recep Şalcı, 1 Aralık günü Uludağ´a zirve tırmanışı yapan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp´ın (37) kaybolması üzerine, hobi amaçlı doğa yürüyüşü, kamp ve dağ tırmanışı yapmak isteyenlere uyarılarda bulundu. Dağ tırmanışı ve doğa yürüyüşleri gibi ekstrem sporların gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılması gerektiğine değinen Şalcı, "Amatör bir dağcı eğer bu işi yapıyorsa ilk olarak gideceği yere ve süreye göre bir ekipman oluşturması gerekiyor. Çadır, uyku tulumu ve mat olmazsa olmaz ürünler. Her ihtimale karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Gece orada kalacaksa ona göre planlama yapması lazım. Beslenmesi, barınması ve ısınması için gerekli ekipmanları temin etmesi gerekiyor. Acil bir durumda başına bir şey geldiği zaman kendini ve yanındakilere müdahale edebilmesi için acil durum kitinin mutlaka yanında bulunması gerekiyor. Bununla birlikte son dönemlerde artık teknolojinin gelişmesiyle muhakkak bir pusula, harita ve navigasyon bildiren GPS cihazlarının bulunması gerekiyor ki acil durumlarda bunları kullanabilsin" dedi.
'TIRMANIŞ PLANININ MUHAKKAK YAPILMASI LAZIM'
Amatör dağcılarının en büyük eksikliğinin doğa çıkmadan önce belirli bir plan yapmamaları olduğunu belirten Recep Şalcı, "Amatör dağcıların yapacağı etkinlikten önce bir plan yapması gerekir. Nereye gidecek, hangi rotadan gidecek, hangi rotadan dönecek ve ne kadar kalacak gibi konuları önceden belirlemesi gerekiyor. Anlık spontane bir etkinlik yapılmaması lazım. Bu planı yaptıktan sonra gerekli olan ekipmanlarını da planlayacak. Bu planını muhakkak gitmeden önce birisiyle paylaşması gerekiyor, çünkü acil bir durumda dönmesi gereken süre uzarsa onu nerede arayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Böyle bir uygulamada kaybolan kişinin nerede aranacağını, kimlere haber verileceği kolaylaşır" diye konuştu.
KIŞIN ZORLUKLAR 2 KAT ARTIYOR
Doğa tırmanışları sırasında yaşanan kaybolma ve mahsur kalma vakalarının kış aylarında daha da arttığını söyleyen Recep Şalcı, şöyle konuştu:
"En zor koşullar kış koşullarıdır. Kış koşullarında muhakkak yanlarında sıcak bir içecek ve iyi bir kıyafet bulundurmaları gerekiyor. En önemlisi de kaybolduklarını anladıkları anda hareket etmeden bir barınak bulup ya da inşa edip beklemeleri gerekiyor. Özellikle Uludağ ve buna benzer yerler kaybolma vakalarının çok sık olduğu yerlerdir. Çünkü sis olduğu zaman 2-3 metre ilerisini bile göremiyorsunuz ve yön duygunuz tamamen kayboluyor. Bu sebepten dolayı kayboluyorsanız muhakkak bulunduğunuz noktada kalın, bir barınak bulun ve profesyoneller gelene kadar hayatınızı idame ettirmeye çalışın. Bu noktada da dağcıların çantasında sıcak su ve barınak olmazsa olmaz bir konuma geliyor. Eğer bunlar olursa en kötü ihtimalle bir geceyi geçirip yardım ekiplerinin gelmelerini bekleyebileceklerdir."
'DEĞİŞEN HAVA KOŞULLARI DAĞCILARI YANILTIYOR'
Günlük ve saatlik hava değişimlerinin dağcıları yanılttığını vurgulayan Recep Şalcı, "Uludağ yakın olmasına ve çok yüksek olmamasına rağmen çok zor bir dağ. Bu gibi yerlerde günlük hava değişimleri çok fazla yaşanıyor. Bu yüzden bu tip bölgelere tırmanış ve kamp yapmak isteyenlerde kayıp vakaları ve mahsur kalmalar çok fazla oluyor. Bunun en önemli sebebi oraya çıkacak olan dağcıların yakın olduğu için gerekli hazırlığı yapmamalarından kaynaklanıyor. Uludağ´a gidenler çok yakın olduğu için gidip hemen döneriz mantığıyla hareket ediyorlar oysa ki oraya gidenlerin çok planlı ve donanımlı olması gerekiyor. Uludağ´da hem sisten dolayı kaybolmalar hem de hava çok hızlı değiştiği için çok hızlı rüzgar ve hırpalayıcı hava koşulları yaşanıyor. Bu nedenle kaybolma ve mahsur kalma vakaları çok sık yaşanıyor" dedi.
'İLGİLİ BİRİMLERE HABER VERİLMELİ'
Recep Şalcı, doğa sporları yapmadan önce hazırlanan planın Jandarma ve AFAD gibi kurumlara bildirilmesinin olası bir kaybolma durumunda son derece önemli olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: "Uludağ ve benzeri kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde Jandarma ve AFAD sürekli nöbet bekliyor. Tırmanış yapmak isteyenlerin bu birimlere haber vermeleri gerekiyor ama maalesef bu kültür henüz Türkiye´de oturmadı. Tırmanış yapmak isteyenler gittikleri zaman hiçbir kuruma haber vermiyorlar oysa ki gidecekleri rota ve ne zaman dönecekleri gibi bilgileri kurumlara iletirlerse olası bir kaybolma durumunda hayatta kalma şanları daha yüksek olur. Dünyada birçok ülkede tırmanışlar yapılırken rehber kullanılıyor. Hatta sigorta yaptırdıktan sonra dağa çıkılıyor ki kurtarma ekipleri geldiği zaman bir sıkıntı yaşanmasın."
  

KOCAELİ

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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