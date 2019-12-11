Geleceğin balerinleri Kocaeli’de yetişiyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında 516 yaş bale eğitimi devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bale eğitimi alan öğrenciler çalışmalarını sürdürüyor. 57 yaş aralığındaki çocuklar dönem başında yapılan yetenek sınavında başarılı olmaları durumunda konservatuvarda bale öğrencisi olarak eğitim almaya hak kazanıyor. Bale bölümünde 516 yaş aralığında 122 öğrenci eğitim görüyor. Geleceğin balerinleri olacak öğrenciler, haftada 2 gün 2 saat eğitmenler Ezgi Serdaroğlu, Asel Aklın ve İlyas Akbulut’tan eğitim alıyor.

Her yıl dönem sonunda yapılan resitalde aldıkları eğitimi seçilen eserlerle sahnede sergileyen öğrenciler, hazırlık sınıfıyla birlikte 4 yıl eğitime tabi tutuluyor.

KOCAELİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

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