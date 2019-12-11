İzmit Belediyesi çorba çeşmeleri için ihale düzenledi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen çorba çeşmesi için çorba alım ihalesinde 2 firma teklif verdi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından belediye sınırları içinde belirlenen 7 servis noktasında bulunan çorba çeşmeleri için 150 bin litre “Çorba Çeşmelerinde Çorba Dağıtılması Hizmet Alımı” ihalesi gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 2 firma teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 705 bin TL olarak belirlenen ihalede verilen en düşük teklif 480 bin TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 493 bin 500 TL oldu. İhaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.

KOCAELİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

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