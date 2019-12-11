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D-100’da seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D100 Karayolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

D-100’da seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde D100 Karayolu’nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Köseköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Bülent Özdemir idaresindeki 41 YN 629 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarında durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dorsenin tekerleklerinin bulunduğu kısımda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yangının balataların ısınmasından dolayı kaynaklandığı belirlendi.

KOCAELİ

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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