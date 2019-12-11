İzmit zabıtasından çevre denetimi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre kirliliğini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat boyunca denetimlerini sürdürüyor.

İzmit Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetim yapıyor. Özellikle ana caddelere, kaldırımlara bina ve iş yeri önlerine veya konteyner yanına izinsiz ve mevzuata aykırı olarak bırakılan moloz, inşaat atığı ve evsel atıkların kaldırılması yönünde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, daha önce uyarılmasına rağmen çevre ve görüntü kirliliği oluşturan kişi ve kurumlar hakkında ‘Kabahatler Kanunu’na istinaden yasal işlem yapıyor.

Ekipler, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat ve inşaat çalışmaları sonrasında çıkan atıkların ve geri dönüşüm malzemelerinin gelişigüzel olarak sokaklara, kapı önlerine ve çöp konteynerleri yanına bırakılmaması gerektiğine dikkat çektiler.

KOCAELİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.