Körfez Belediyesi ekiplerinden temizlik ve hijyen mesaisi

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından kentin dört bir yanında temizlik çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Körfez Belediyesi, aldığı temizlik çalışmalarıyla sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi amacıyla yoğun mesai harcıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekiplerce, Körfez’in her noktasında eş zamanlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, yıl içerisinde periyodik olarak genel mahalle temizliği, cami temizliği, okul temizliği, konteyner temizliği gibi çalışmaların yanı sıra boş arazi ve derelerin de temizliğini yapıyor.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise şehir genelinde bulunan ağaçların bakım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Kent genelinde hastalıklı ağaçların tespitini de gerçekleştiren ekipler, ağaçların daha estetik ve sağlıklı görünmeleri için de bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçların bakımı dışında park ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerde, boş arazilerde yabani otların temizliğini ve çim biçme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

KOCAELİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

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